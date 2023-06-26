Российские военные нанесли групповой удар по украинским складам с западными боеприпасами

Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — информирует Министерство обороны РФ.

Сообщается, что в течение прошедших суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий.

На Донецком направлении отражено две атаки противника, потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США; на Краснолиманском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ, уничтожено более 90 украинских боевиков.

«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики», —

указывается в сводке оборонного ведомства.

На Запорожском направлении пресечена деятельность одной ДРГ, сообщают в министерстве. «Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20», — говорится в материале Минобороны.

Отмечается, что в районе населенного пункта Ивановка (ДНР) уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ; под Новояковлевкой в Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западного военного округа по инфраструктуре ВСУ.