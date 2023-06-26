Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне спецоперации.

Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск», — указывается в сообщении.

Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей ситуации, характеру действий ВСУ и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях; командующему и командирам группировки поставлена задача продолжать активное ведение разведки.

Никифоров доложил Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для «Западной» группировки войск, отмечается в сообщении.

На совещании с командованием группировки глава Минобороны отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава ВСУ.

«Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава», — подчеркивают в российском оборонном ведомстве.