Столичная поддержка

Московские промышленники инвестируют в развитие своих производств рекордные суммы. Так, за последние пять лет с 2018 по 2022 годы компании вложили более 1,5 трлн рублей в усовершенствование своих площадок. Кроме того, валовой региональный продукт (ВРП) столицы растет в 1,6 раза быстрее общероссийских темпов. Меры поддержки городского правительства, среди которых насчитывается порядка 20 инструментов, стимулируют промышленников развивать свои производства. Как именно это работает разбирался «Эксперт».

Эффективная помощь

Поддержку столичные предприятия могут получить в нескольких форматах: в виде льготных займов, субсидий, упрощенных бюрократических процедур, пониженных налогов. Помимо этого, доступ к помощи открывают специальные статусы: промышленного комплекса, технопарка и инвестиционного приоритетного проекта. Такие статусы снижают налоговую нагрузку, что в конечном счете помогает уменьшить себестоимость производства и конечной продукции. Также промышленники могут принять участие в проектах государственно-частного партнерства. Все это дает большой экономический эффект для бюджета столицы.

«По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал столицы превысили 5,9 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем годом ранее. Около 4,4 трлн рублей при этом пришлось на крупный и средний бизнес, который направил средства на строительство нежилых зданий, благоустройство, а также приобретение машин и оборудования», – рассказал «Эксперту» руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компании могут найти подробности о всех мерах поддержки на Инвестиционном портале Москвы. . На сайте пошагово расписаны условия и механизмы получения помощи. Например, чтобы получить субсидию на погашение части затрат по кредитам и займам, инвестору нужно работать на территории столицы, быть зарегистрированным налогоплательщиком, соблюдать условия по зарплате на одного сотрудника не менее 300 тысяч рублей в год и не иметь задолженностей по налогам и сборам более 100 тысяч рублей. Для получения поддержки инвестору нужно обратиться в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Кроме того, в этом году получитьфинансирование стало проще: теперь организациям, претендующим на субсидию, не надо соблюдать требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала.

Поддержка на любой вкус

Целевые займы выдает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 миллионов рублей. Поводом для получения средств могут быть необходимость покрытия кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупка нового оборудования или программного обеспечения, развитие экспорта и некоторые другие причины. Например, столичное предприятие по производству и продаже канализационных систем и комплектующих «Синикон» в 2019 году получило в Фонде заем на 100 млн рублей для приобретения нового производственного оборудования. Сумму погасили в 2022 году. За все время Фонд выдал займов на сумму более 3,7 млрд рублей.

«Целевая финансовая поддержка в виде кредитов по ставкам ниже банковских позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест. С начала этого года целевые займы от города мы выдали столичным производителям роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу. Общая сумма кредитов на развитие площадок и экспортных поставок превысила 600 млн рублей», - прокомментировал «Эксперту» генеральный директор Фонда Андрей Попов.

Кроме того, промышленники могут получить несколько видов субсидий: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 млн рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 млн рублей в год, на техприсоединение к инженерным сетям – до 100 млн рублей в год. Одним из получателей такой меры поддержки в 2022 году стало предприятие «Медицинофф», изготавливающее медицинскую мебель. Компания получила субсидию на 8,9 млн рублей на возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг. Благодаря поддержке предприятие закупило новые установки, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки.

«Мы высоко оцениваем инициативы правительства Москвы по упрощению порядка получения льготных инвестиционных займов для промышленных предприятий Москвы, – это дает возможность нарастить или реконструировать производственные мощности, а также благоустроить территории предприятия», - считает генеральный директор ООО «Нетканика» Рифкат Галимзянов.

Правительство города постоянно расширяет список партнеров, которые оказывают поддержку столичным предприятиям. Например, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в этом году банк госкорпорации «Ростех» «Новикомбанк» подписал соглашение, по которому стороны будут улучшать условия для получения финансовой помощи по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, а также стимулировать экспортную деятельность компаний. В целом, поддержкой столичных экспортеров занимается Центр «Моспром». Его специалисты анализируют целевые рынки для производителей и помогают на них выйти. В рамках байерской программы экспортеры могут найти партнеров и принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

«Льготное финансирование промышленности эффективно реализуется при условии открытого диалога между предпринимателями, финансовыми институтами и органами власти. Уверена, что подписанное сегодня соглашение станет импульсом для дальнейшего развития промышленных предприятий мегаполиса на благо столицы, ее жителей и отечественной экономики», – отметила после подписания соглашения председатель правления «Новикомбанка», куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

Льготные кредиты могут получить промышленные предприятия и инвесторы, которые строят в Москве нежилые объекты. Так, столичные компании уже получили более 240 млрд рублей льготных кредитов на развитие производств и строительство нежилых объектов.

Особые статусы

Получить льготы могут предприятия, которые решили разместить свои предприятия на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», а также имеют статус резидента. Для резидентов действую нулевые ставки по налогу на имущество, землю, транспорт, прибыль в региональный бюджет, НДС на ввоз товаров и импортную пошлину.

«Выбор разместить фармацевтическое производство «Амедарт» в ОЭЗ «Технополис «Москва» не был случайным и оправдал наши ожидания. Мы находимся в центре промышленной кооперации и сотрудничества не только с лидерами российской фармацевтической отрасли, но и напрямую с Москвой, что позволяет нам оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и быть в числе тех, кто готов справляться с новыми вызовами, наращивая объемы производства и инвестиции в новые разработки», - поделился мнением с «Экспертом» генеральный директор компании «Амедарт» Андрей Колокольцов, чье предприятие расположено на территории ОЭЗ.

Другая компания, работающая в столичной ОЭЗ, «Биокад» первой заключила с властями столицы офсетный контракт в 2017 году. В его рамках предприятие локализовало производственный комплекс «ПК-137», где выпускает лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. По условиям офсетного контракта, город обязуется в течение семи лет закупать продукцию на общую сумму 13,6 млрд рублей. Таким образом, производитель имеет гарантированный спрос на продукцию. Поставки начались в 2021 году. Инвестор вложил в проект 4 млрд рублей. Всего с 2017 года столица заключила 12 офсетов, совокупный объем инвестиций в которые составил более 19 млрд рублей.

Формат масштабного инвестиционного проекта (МАиП) дает возможность компаниям получить землю в аренду на пять лет без проведения торгов. В столице такая мера поддержки появилась в 2016 году, она позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Так, компания «Альфа Автоматив Техноложиз»в декабре 2022 года в рамках МаИП открыла на юге Москвы завод по производству кузовных деталей для автомобилей. С марта 2022 года получить земельный участок в рамках МаИП можно по льготной ставке один рубль в год.

Кроме того, предприятия могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта. Обладатели такого спецстатуса платят пониженные региональные налоги на прибыль (13,5% вместо 17%), земельный налог (0,7% от исчисленного), а также арендную ставку земли (до 0,01% от кадастра). Помимо этого, инвесторы с таким статусом освобождаются от уплаты налога на имущество. Сейчас в столице реализуют 14 инвестиционных приоритетных проектов с совокупным объемом инвестиций более 39 млрд рублей.

Меры поддержки правительства Москвы дают возможность нарастить объем инвестиций в основной капитал, инфраструктуру, производство, а также увеличить финансирование бизнеса через кредитование и его альтернативы, пояснил «Эксперту» председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, генеральный директор АЦ «БизнесДром» Павел Самиев. «Все эти действия приводят к безусловному экономическому росту, увеличению объема производства, а также к технологическому развитию. В условиях санкционного давления мы видим, что экономика не только страны, но и столицы показывает положительную динамику как с точки зрения финансирования, инвестиций, так и производства, потребления внутреннего продукта городского хозяйства. И я думаю, что подобное движение будет продолжаться и дальше», - резюмировал он.