Мантуров: торговые сети держат многодневный запас товаров еще со времени пандемии

Общую ситуацию обрисовал в своем докладе первый вице-премьер Андрей Белоусов, начав с обзора финансовой сферы. По его словам, примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса на наличную валюту. В среднем оно составило порядка 30%. Наиболее активный рост спроса на наличность был отмечен в регионах, куда зашли мятежники из ЧВК «Вагнер»: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях. Там, а также в некоторых крупных городах России спрос вырос примерно на 70–80%.

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«Но благодаря достаточно четкой работе Банка России и подкреплению наличной валютой примерно в три раза, все банкоматы работали в штатном режиме, и уже в воскресенье спрос пошел на убыль. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась», - подчеркнул Белоусов.

В выходные отмечался рост спроса на товары в розничной торговле. В основном, это касалось Ростовской области, где, по данным сетей, покупательский трафик вырос на 10–15%, в Липецкой области (на 30%), Воронежской – на целых 50%.

«Но тоже никаких перебоев с торговлей не было», - сказал Белоусов. По его словам, сейчас проводятся замеры цен, но, судя по первым данным, пока они остались прежними.

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Транспорт вернулся к нормальной работе

«Самое главное – ситуация по автодорогам, — отметил первый вице-премьер. — В субботу заработал штаб в Минтрансе. Был создан штаб в «Автодоре». Должен сказать, что коллеги из «Автодора» сработали очень оперативно».

Уже к восьми часам утра в воскресенье все асфальтовое покрытие на трассеМ-4 «Дон» было полностью восстановлено, и движение стало поэтапно открываться, а к понедельнику оно восстановлено полностью, хотя пробки еще остаются.

Власти Липецкой области сообщили в воскресенье, что асфальтовое покрытие на дорогах, которое было демонтировано умышленно в целях безопасности, полностью восстановят ко вторнику.

«По железнодорожному, авиационному транспорту — все работало и продолжает работать в штатном режиме, - доложил Белоусов. — Единственное, что люди, конечно, из-за всех этих заторов опаздывали. И сейчас мы начали работать с компаниями по перебронированию билетов. Компании сами начали идти навстречу пассажирам».

После этого доклада Михаил Мишустин добавил, что Минтранс компенсирует пассажирам деньги за пропавшие билеты, а вице-премьер и куратор ЮФО Марат Хуснуллин держит под личным контролем вопросы восстановления дорожных объектов.

Топлива хватило, промышленность обошлась без сбоев

«В выходные отмечался рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области, но они были полностью обеспечены всеми нефтепродуктами. Перебоев со снабжением не наблюдалось», — сказал в своем докладе вице-премьер Александр Новак. По его словам, цены на бензоколонках стабильны, запасы нефтепродуктов превышают 15 дней, что соответствует средним многолетним значениям на данный период.

Произошло одно отключение электроэнергии в Воронежской области, в результате которого без света несколько часов оставались 1800 жителей, но с КТО это событие не связано. Пожар на нефтебазе комбината «Красное знамя» в Воронежской области был потушен в течение суток и на энергоснабжение региона не повлиял.

«Были реализованы мероприятия по усилению антитеррористической защиты объектов ТЭК: пропускной режим и взаимодействие с оперативными службами, сейчас все работает в штатном режиме», —резюмировал Новак.

Об усилении мер по охране промпредприятий сообщил и глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров. Он также сообщил, что для бесперебойного снабжения объектов торговли ведомством был создан оперативный штаб.

«Мы фиксировали повышенный спрос на отдельные группы товаров, в частности, в Ростовской и Воронежской области,—- доложил Мантуров. -Ориентировали коллег не прибегать к ограничениям на продажу. Опыт у нас в этом направлении уже сложился, наши сети еще с начала пандемии постоянно держат многодневный запас на социально значимые товары. С регионами отработали маршруты подвоза продуктов из крупных распределительных центров. В условиях перекрытия дорог удалось быстро отстроить альтернативную логистику».

Сейчас вся работа по блоку Минпромторга переведена в штатный режим, сообщил вице-премьер.

Связь работает, экзамены состоятся

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проинформировал, что 24 июня на 70% выросло число обращений в экстренные службы, однако перебоев в их работе из-за экстремальной нагрузки не происходило. Большинство «сверхплановых» обращений было связано с беспокойством граждан, а не с тем, что им угрожала опасность.

В Москве, Московской и Воронежской областях вводились ограничения для абитуриентов, но действовала подача документов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Экзамены, которые не состоялись в субботу и воскресенье, перенесены на текущую неделю.

По словам вице-премьера, серьезных проблем со связью (за исключением ее преднамеренного отключения в ряде случаев) зафиксировано не было, а с понедельника «Почта России» работает в штатном режиме. Возобновляются все массовые культурные мероприятия.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выпускные вечера в тех регионах, где они не состоялись, перенесены на 1 июля. Также она рассказала, что 24 июня, как и в другие дни, все медицинские и социальные организации работали в штатном режиме, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых регионах России.

«На дорогах, где было ограничено движение, задействовано 38 выездных медицинских бригад, в том числе 26 бригад скорой медицинской помощи и 12 бригад медицины катастроф», — отчиталась Голикова.