Центробанк на копейки повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 27 июня официальный курс доллара на уровне 84,6642 рубля, курс евро — на уровне 92,2969 рубля, юаня — 11,6875 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 24-26 июня, курс доллара повышен на 58 копеек (с 84,0793), евро — на 80 копеек (с 91,4933), юаня — на 4 копейки (с 11,6455).

Регулятор также повысил учетные цены на золото ― до 5 255,39 руб./грамм (с 5 190,3 рублей). При этом на серебро учетные цены понижены до 60,81 руб./грамм (с 61,15), на платину ― до 2 515,14 руб./грамм (с 2 535,61), на палладий ― до 3 481,46 руб./грамм (с 3 565,53).

Утром в субботу крупнейшие российские банки резко повысили курсы валют — во многих из них доллар можно было купить от 90 рублей, а евро — от 100 рублей. Уже вечером курсы валют стали снижаться.

