На газовом рынке Европы появился очень нервный игрок

Вместе с летом и жарой на европейский газовый рынок вернулась волатильность. Ей в немалой степени способствовала армия новых инвесторов, готовых ставить на дальнейшее снижение цен на газ.

Турбулентность на рынке, начавшаяся с проблем у главного на данный момент поставщика газа для европейцев – Норвегии, закончила длительный период спокойствия. Тревоги за предложение заставили спекулянтов, надеявшихся заработать на снижении цен на газ, лихорадочно покупать фьючерсы, чтобы покрыть свои позиции, в результате чего и резко выросла волатильность цен, объясняет Bloomberg. Достаточно сказать, что 15 июня цены на газ подскочили на 30% а на следующий день рухнули более чем на 20%.

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На газовый рынок в надежде на сверхвысокие прибыли, как в прошлом году, устремились многие фонды, ранее газом не торговавшие. Общее количество коротких позиций по газовым фьючерсам в Европе достигло в середине июня максимума за 15 месяцев (с марта 2022 года). Беспрецедентного уровня достигло количество фьючерсов, купленных и спекулятивными инвестфондами.

«Немало людей решили, что смогут очень хорошо заработать на разнице цен, но оказалось, что аналитики переоценили воздействие (событий) на газовый рынок,- прокомментировал происходящее последние две недели на газовом рынке Европы Эд Морзе из Citigroup Inc.- Газовые рынки оказались ловушкой как для опытных трейдеров, так и для новичков».

Огромное количество коротких позиций несет в себе серьезный риск, когда инвесторам приходится снова покрывать свои позиции в том случае, если возникнут новые проблемы с добычей газа или жара в Европе и Азии резко повысит спрос на газ.

Рынку скорее всего придется еще несколько лет иметь дело с серьезными колебаниями цен на газ. О том, что в Европе очень вероятна сильная волатильность до нового резкого увеличения добычи газа в 2026 году, предупреждают европейцев и крупнейшие газодобывающие страны. Кстати, во всем этом виноваты сами европейцы, потому что эксперты считают главной причиной прекращение поставок на континент российского газа, от которого они отказались по собственной инициативе. Причем, колебания цен будут одинаково мощными как вверх, так и вниз.

Июньское ралли цен на газ в Европе, пишет в аналитической записке Саманта Дарт из Goldman Sachs Group Inc., наглядно проиллюстрировало, как быстро могут меняться цены под воздействием непредвиденных событий.

Кстати, фундаментальные показатели не предвещали столь серьезных колебаний цен, потому что физические газовые рынки, на которых происходит торговля физическим, так сказать, газом, сохраняли спокойствие. Несмотря на перебои в работе газовой инфраструктуры Норвегии на континенте достаточно газа для удовлетворения невысокого сейчас спроса. В европейских подземных газовых хранилищах газа сейчас по-прежнему больше, чем в последние годы в это время года. Усилилась и ликвидность, которая обычно способствует стабильности в ценах. Многие инвесторы винят в сильных ценовых качелях спекулянтов.