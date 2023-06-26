В Минске заявили, что обладают данными о подготовке за рубежом боевиков для вторжения в Белоруссию

Власти Белоруссии располагают информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1».заявил замначальника следственного управления комитета государственной безопасности (КГБ) страны Константин Бычек.

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«КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы», — подчеркнул он.

По словам Бычека, подготовка боевиков осуществляется на базе спецподразделений и вооруженных формирований.

«В Польше это "Гром", в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки», — уточнил замначальника следственного управления КГБ. Он рассказал, что террористы проходят «обкатку» на поле боя на юго-востоке Украины, после чего становятся инструкторами и готовят преступления.

Бычек заверил, что КГБ известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку экстремистов, а также фонды, которые финансируют их деятельность.