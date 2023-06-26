В столичном регионе отменен режим КТО

В Москве и Подмосковье объявили о снятии режима контртеррористической операции (КТО), введенного два дня назад.

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«Начальником Управления ФСБ России по Москве и Московской области принято решение об отмене на территории столичного региона "правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года», — цитирует «Интерфакс» сообщение региональных оперштабов.

Уточняется, что временные ограничения отменены; ситуация в Москве и Подмосковье характеризуется как стабильная.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Воронежской области, введенный в этом регионе режим КТО также отменен. «В Воронежской области снят режим КТО», — сообщили в ведомстве.

Режим контртеррористической операции был объявлен в столичном регионе и Воронежской области утром 24 июня.

Вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных ударах по его подразделениям и обвинил в этом российское военное руководство, Минобороны РФ назвало информацию ложной. Колонны ЧВК направились на Москву, ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу.

К вечеру субботы стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате чего глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, уголовное дело против него прекращено.