В Японии попросили не напоминать про то, как закончилась Вторая мировая война

Принятый в РФ закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может, по мнению генсекретаря правительства Японии, спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.

Об этом пишет «РИА Новости».

Статья по теме: Почему Япония выступила против России

«Нам известно, что принят такой закон. По поводу прошедшей войны наша страна постоянно доводит до сведения России видение и позицию нашей страны. Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе. Это крайне прискорбно. По дипломатическим каналам 23 июня российской стороне было передано представление об этой позиции Японии, а также призвали (Россию) не создавать специально ненужное противостояние между (нашими) народами», — заявил Мацуно.

Он отметил, что воздерживается от комментариев причин, которые побудили Москву принять такой закон, подчеркнув, что Токио продолжит придерживаться жестких санкций против РФ и оказывать помощь Украине.

В субботу, 24 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом изменяется наименование дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

В пояснительных материалах указывается, что Токио «в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию» против РФ; вносимые изменения могут быть одной из «контрмер».