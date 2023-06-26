В Европе в течение трех лет создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями ФРГ, Италии, Нидерландов и Франции о будущих поставках системы защиты от гиперзвукового оружия.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже. Уточняется, что речь идет о создании в течение ближайших трех лет прототипа такого комплекса.

По словам Беранже, проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе» и «повысит конкурентоспособность европейской промышленности».

«Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз», — сказал он.

В апреле директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва серьезно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение передового гиперзвукового оружия. Ермаков отметил, что попытки США устранить отставание малоэффективны.

Глава департамента МИД подчеркнул при этом, что Россия не одержима «гиперзвуковой гонкой». «Отталкиваясь от имеющихся оборонных задач и эволюционирующих угроз, продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы своих соответствующих вооружений на основе принципа разумной достаточности», — резюмировал Владимир Ермаков.