Вьетнам с середины августа увеличит срок безвизового пребывания иностранцев до 45 дней

Власти Вьетнама увеличат срок безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, с 15 до 45 дней.

Новые правила вступят в силу 15 августа, сообщается на правительственном портале республики.

«Гражданам стран, которые Вьетнам в одностороннем порядке освобождает от оформления виз, будет продлен срок пребывания до 45 дней, вместо текущих 15. Также Национальное собрание одобрило предложение правительства увеличить срок действия электронных виз для иностранцев с 30 до 90 дней. Планируется, что закон вступит в силу с 15 августа 2023 года», — указывается в сообщении.

Отмечается, что сейчас Вьетнам оформляет электронные визы гражданам 80 стран; безвизовый въезд доступен для путешественников из 25 государств, в том числе РФ.

Вьетнамские власти указывают на то, что упрощение визовой политики поможет привлечь больше иностранцев в страну как с деловыми, так и с туристическими целями.

Согласно данным Главного статистического управления Вьетнама, иностранный турпоток за пять месяцев текущего года составил около 4,6 млн, что в 12,6 раза больше, чем за тот же период 2022 года. По итогам этого года страна планирует принять 8 млн туристов из-за рубежа.