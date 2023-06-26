Владимир Ефимов: 8 садиков и школ построят инвесторы в ТиНАО

Власти Москвы в минувшем мае согласовали несколько новых проектов договоров участия, в соответствии с которыми инвесторы возведут в ТиНАО 8 образовательных объектов и передадут их городу. Школы и детские сады рассчитаны почти на 5 тыс учеников и воспитанников, сообщил 24 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В двух поселениях Новомосковского административного округа в период с 2023-го по 2028 год застройщики возведут по договорам участия 8 учреждений образования, суммарно рассчитанные почти на 5 тыс. учеников и воспитанников», – рассказал Владимир Ефимов. По его словам, общий объем инвестиций в эти проекты превысят 12,5 млрд рублей.

Напомним, договора участия в развитии и благоустройстве предполагают, что инвесторы возводят и передают городу нужные ему объекты, в рамках своих проектов строительства жилья. Этот механизм обеспечения горожан объектами инфраструктуры утвердил в феврале 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в поселении Внуковском рядом с деревней Рассказовка возведут образовательный комплекс из детского сада и школы на 600 мест. «Еще 7 объектов более чем для 4,1 тыс. учеников и воспитанников – четыре детских сада, две школы и один образовательный комплекс – инвестор возведет в поселении Московском около деревни Саларьево», – добавил он.

Объекты, которые девелоперы строят в рамках договоров участия, подписанных с городом, должны соответствовать всем требованиям. За соблюдением следят профильные ведомства правительства Москвы на всех этапах реализации проектов, подчеркнули в администрации города.