Владислав Овчинский: регистрация на второй поток марафона для экспортеров открылась в центре «Моспром»

Регистрация на второй поток марафона для промышленных экспортеров открылась в центре «Моспром». Мероприятие предназначено для предприятий, которые хотят продвигать продукцию на рубежом и будет посвящено диджитал-маркетингу и SEO-продвижению. Обучение будет проходит в онлайн-формате, сообщил 26 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в первом потоке марафона приняли участие 16 столичных компаний. По итогу обучения они высоко оценили его теоретическую часть, а также индивидуальное сопровождение экспертов. «Это позволило компаниям в сжатые сроки обрести знания по диджитал-маркетингу, необходимые для выхода на внешние рынки, анализу маркетинговой активности конкурентов, разработке стратегии продвижения. Учитывая большой спрос на получение таких знаний и навыков, центр "Моспром" открыл регистрацию на второй поток марафона для экспортеров», – сказал Владислав Овчинский.

Второй поток марафона продлится 6 недель, до конца июля. В его составе 6 модулей, посвященных теме SEO-оптимизации сайтов, инструментов SERM и SMM, а также контекстной рекламы. Кроме того, в программу включены практические занятия и индивидуальные консультации у экспертов.

По замыслу организаторов, такие мероприятия помогут промышленникам повысить экспертизу сотрудников, занятых в развитии внешнеэкономической деятельности, а также получить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Заявки принимают на сайте «Моспрома», участие в марафоне будет бесплатным для компаний столицы.

Напомним, «Моспром» курирует городской депаратмент инвестиционной и промышленной политики. Задача центра — индивидуальная поддержка экспортеров. Так, специалисты «Моспрома» анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику для экспортеров, чтобы помочь им помочь определить стратегию выхода на иностранные рынки. А в рамках байерской программы они бесплатно помогают промышленникам столицы найти контрагентов, провести переговоры с потенциальными партнерами, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях. На данный момент специалисты центра работают над тем, чтобы помочь московским промышленникам переориентировать экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.