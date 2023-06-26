Европа проигрывает жаре: 4:1 в пользу дорогого газа

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу, 23 июня, поднимались на 3,5%, в район 365 долларов за тысячу кубометров. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 378,6 долл. (+7,4%), хотя к обеду их стоимость откатилась к 364,8 (+3,5%).

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На неделе июльский фьючерс на газ на хабе TTF по индексу ICE превышал 500 долл. В то же время, пишет «Интерфакс», разница между ценами фьючерсов на газ в Европе и Азии увеличивается. Цены на газ в Европе растут из-за жаркой погоды и снижения генерации ВИЭ, в связи с чем закачка в европейские ПХГ упала. Между тем, в Азии также наблюдается аномальная жара, в ряде стран, таких как Бангладеш или Вьетнам, практикуются отключения электричества. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе снизились, но остались на 33% выше июньского минимума.

Таким образом, пишет «Прайм», Европа и Азия снова начинают соперничать за поставки: азиатские покупатели возвращаются на рынок, чтобы воспользоваться снизившимися в этом году ценами, а европейские покупатели стремятся приобрести достаточное количество партий СПГ, чтобы продолжить пополнение газохранилищ.

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«Это была интересная неделя для природного газа, поскольку “быкам” удавалось удерживать рынок в плюсе в течение четырех из пяти сессий — в том числе в четверг, когда Управление энергетической информации США сообщило о более высоком, чем ожидалось, количестве недельных запасов топлива. Запасы природного газа в хранилищах выросли на 95 млрд кубических футов на прошлой неделе», — пишет Investing.com.

Действительно, в США фьючерсы на природный газ упали с 3-месячного максимума примерно до 2,5 долларов за миллион БТЕ, поскольку инвесторы продолжают следить за объемом газа, поступающего на экспортные заводы СПГ в США, и прогнозами погоды. Метеорологи прогнозируют, что погода с в конце июня — начале июля будет более жаркой, чем обычно, и это приведет к росту спроса на электроэнергию, используемую для кондиционирования воздуха. В то же время, предложение снизится: добыча газа внутри постепенно уходит вниз от рекордного уровня 102,5 млрд куб. футов в сутки, наблюдавшегося в мае.

Кроме того, поток газа на экспортные заводы по производству СПГ в США сократился из-за технического обслуживания на различных объектах, включая Sabine Pass компании Cheniere Energy Inc в Луизиане и Freeport LNG в Техасе. Напротив, коммунальные предприятия на прошлой неделе добавили в хранилища 95 млрд куб. ф. газа, что выше ожидавшихся 91 млрд куб. ф., и тем более превосходит 76 млрд куб. ф., пополнивших хранилища за ту же неделю прошлого года. Мягкая погода сократила количество газа, сжигаемого для получения электроэнергии, которая используется для раоты кондиционеров.

Запасы запасами, а цена растёт

Биржевая цена на газ в Европе снова показывает уверенный рост, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. На лондонской бирже ICE стоимость газа на этой неделе составила уже более 500$ за тысячу кубометров, а в моменте цена пробивала уровень 550$, тестируя мартовские максимумы.

Основных причин, объясняющих столь резкое повышение цен, две, объясняет эксперт. Первая — сильная жара, а значит резкий рост энергопотребления для кондиционирования жилых и производственных помещений, который подталкивает цены на голубое топливо вверх.

Вторая — технические проблемы на заводах по производству СПГ в Норвегии и закрытие голландского месторождения Гронинген — крупнейшего поставщика газа на континент, продолжает Вавилов. Месторождение было открыто в 1963 году и давало выработку 54 млрд. кубометров газа в год вплоть до 2013 года. И давало бы дальше, но начиная с 1984 года этот район пережил более 900 землетрясений, которые, как доказали учёные, связаны с обрушением образовавшихся пустот из-за давления воды.

В результате правительство Голландии сначала приняло решение снизить нормы выработки газа, а потом решило и вовсе закрыть месторождение к 2030 году. Но, природа, как обычно, внесла свои коррективы: землетрясения стали следовать буквально одно за другим, обрушивая дома местных жителей и образовывая трещины в земле, поэтому было решено прекратить эксплуатацию Гронингена практически немедленно, уже 1 октября.

В результате всех этих событий биржевые цены на газ и начали свой рост. Как сообщает Bloomberg, фьючерсы на хабе TTF с поставкой в июле, торговались в середине дня 21 июня в Амстердаме по 38,57 евро за МВт-час (405 евро за тысячу кубометров). Это на 54% дороже тех 25 евро, которые стоил МВт-час три недели назад. Азиатский рынок газа на рост цен в Европе, естественно, отреагировал ростом биржевых цен Азиатско-Тихоокеанского региона.

В частности, говорит Вавилов, спотовая цена газа с доставкой в августе в Северную Азию (Китай, Япония, Южная Корея) прибавила более 50% по сравнению с прошлой неделей, и достигла 13,5 долларов за ММBTU (1 млн британских термических единиц), что соответствует 473 долларам или 431 евро за тысячу кубометров. Такого уровня цен покупатели не видели с середины марта.

Выше пятисот — вряд ли

Сейчас газ в Азии стоит дороже, чем в Европе, на 6,4%. Следовательно, производители СПГ будут отдавать предпочтение покупателям из Азии, что приведёт в дальнейшем к серьёзной конкуренции за товар между этими континентами. Утром в понедельник биржевые цены на газ в Европе, на хабе TTF, cоставили уже 411,80 долларов за 1000 кубометров.

Это связано, помимо прочего, с тем, обращает внимание руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, что закачка газа в ПХГ к отопительному сезону так или иначе продолжается.

«Уровень загрузки газовых хранилищ достиг 75% и выглядит достаточно комфортно с сезонной точки зрения, однако темпы закачки сильно замедлились, что дает основания ожидать дальнейшего роста цен», — говорит он.

Несмотря на рост конкуренции со стороны азиатского региона, рынок ЕС остается хорошо насыщенным, что пока не дает повода ожидать нового подъема выше 500 за тыс. кубометров, указывает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Однако, по его словам, многое будет зависеть от погодного фактора. В летний период жаркая погода может повышать спрос на газ, который необходим для электроснабжения охлаждающих систем.