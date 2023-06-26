Запрет продажи нефти и нефтепродуктов на условиях «потолка цен» продлен до конца года

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца текущего года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов зарубежным компаниям и физлицам, если в контрактах содержится условия «ценового потолка», введенного странами G7 и ЕС.

Действие соответствующего указа, который был рассчитан на период до 1 июля, продлевается до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в начале декабря 2022 года государства Евросоюза, G7, Австралия, Норвегия и другие страны ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, после чего Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российской нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрено это условие. Исключения делаются по специальному решению главы государства.

Минэнерго мониторит цены на российскую нефть, направляя отчет в межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в ТЭК, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем отчета.