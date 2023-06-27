Акции дня: контроль над майонезом «Ряба» вывел в лидеры бумаги «Русагро»

Акции «Русагро» торговались в плюсе на Мосбирже во вторник, 27 июня. За день акции подорожали на +7,08% до 947,4 рублей за бумагу.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне новостей о покупке 50% доли в ГК НМЖК, которая выпускает майонезы «Ряба» и соусы Astoria. Сделку планируют завершить до конца 2023 года. Это позволит «Русагро» стать основным производителем майонеза в России и увеличит долю компании долю с 15% до 28%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,71% до 2776,63 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,67% до 1028,24 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:39 мск составила 72,73 долларов за баррель (-2,23%). Российская валюта слабела – 85,47 руб. за доллар.