Nasdaq: никто не хотел покупать

Вчера основные фондовые индексы США вновь снизились. Вниз их теперь тянули именно те, кто еще пару недель назад поднимал – семь акций крупнейших по капитализации технологических компаний США.

У некоторых из них были для этого информационные поводы. Так, рейтинги Tesla, Apple и Alphabet после выдающегося роста аналитики стали понижать с «покупать» до «нейтрального». У других новостей не было, но причина падения у всех была одна – слишком большой рост.

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Идет квартальная ребалансировка портфелей – из-за искажения их пропорций, вызванного подорожанием акций, многие вынуждены избавляться от них, покупая облигации. Еще в середине июня JPMorgan отмечал, что на этот раз переток средств между активами будет крупнейшим с 2021 года.

Началась и банальная фиксация прибыли – акции крупнейших технологических компаний создали ее немало. Даже после полутора недель падения Nasdaq Composite прибавляет с начала года 27,4%. Если он так и закончит месяц, то это будет для него лучшее первое полугодие с 1983 года.

И вчера акции семерки технологических гигантов упали сильнее рынка, утянув его за собой. Так, Alphabet потеряла 3,19%, Nvidia – 3,74%, а Tesla – 6,06%. И чем больше был вес крупнейших технологических компаний в индексах, тем хуже последним приходилось.

Dow Jones Industrial Average потерял вчера 0,04%, S&P 500 – 0,45%, Nasdaq Composite – 1,16%, а Nasdaq 100 – 1,36%. В то же время индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 прибавил 0,09%.

«Нет ничего странного в том, что тренды, которые сохранялись на протяжении всего квартала, начинают разворачиваться в самом его конце, – говорил CNBC инвестиционный директор Horizon Investments Скотт Ладнер. – Тот факт, что дела у компаний с малой капитализацией идут хорошо, а у Nasdaq – плохо, в большей степени связан с ребалансировкой портфелей, чем с чем-либо еще».

Тем не менее акции семерки крупнейших с начала года все еще показывают выдающиеся результаты – от 32,57% у Alphabet до 173,6% у Nvidia. Это позволяет быкам воспринимать падение как легкую коррекцию или даже делать вид, что вообще ничего не происходит.

«Рынки находятся в режиме ожидания, – говорила вчера Bloomberg руководитель отдела решений для инвесторов BNY Mellon Wealth Management Шинейд Колтон Грант. – Они ждут, когда начнутся отчеты о доходах за второй квартал, что может стать концом рецессии доходов. Они ждут дополнительной информации от ФРС – получим ли мы повышение ставки в июле?»

Вот только вероятный ответ на оба этих вопроса: «нет». И ставку, скорее всего, поднимут 26 июля до 5,25-5,5%. И этот квартал станет третьим подряд, показавшим падение прибыли, продолжив тем самым рецессию доходов. Так что на деле ждать особенно нечего.

Совсем не зря председатель ФРС Джером Пауэлл, и другие спикеры регулятора в последние дни тратили время на то, чтобы убедить всех в том, что ставки могут быть подняты. Сейчас срочный рынок, по данным CME, оценивает вероятность того, что это случится в июле, в 74,4%.

Это, собственно, и было одной из причин падения основных фондовых индексов США на прошлой неделе: рынок верит, что ФРС загонит страну в рецессию. Доходы бизнеса, впрочем, падают и без официального объявления об экономическом спаде.

Во втором квартале 2023 года, по данным Factset, аналитики ожидают снижения прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, на 6,5%. Форвардный 12-месячный коэффициент P/E (цена/прибыль) индекса широкого рынка сейчас – 18,8. Это выше среднего и за пять (18,6) и за десять лет (17,4).

Так что, несмотря на заметное снижение от максимумов середины июня, рынок очень недешев. И особых причин для того, чтобы падение остановилось, нет – скорее, напротив. Morgan Stanley вчера отмечал, что на все вышеперечисленные сложности накладывается падение ликвидности из-за рекордных размещений казначейских бумаг и ослабления фискальной поддержки.

«Встречные ветра значительно превосходят попутные, и мы считаем, что риски серьезной коррекции редко когда бывали выше, - написал вчера клиентам главный стратег по акциям США Morgan Stanley Майк Уилсон. – В ближайшем будущем S&P 500 – под угрозой спада».

