Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась до 11-летнего минимума

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 июня составила 9,1%. Показатель снизился на 0,2% с 1 мая и на 2% — с начала года, опустившись до значений августа 2012 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало июня составил 1,732 трлн рублей, сократившись за месяц на 8 млрд рублей (с 1,740 трлн рублей), при общем объеме рынка в 18,945 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 252 млрд рублей.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 9,1% с 1 августа 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.