Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась до 11-летнего минимума

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 июня составила 9,1%. Показатель снизился на 0,2% с 1 мая и на 2% — с начала года, опустившись до значений августа 2012 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало июня составил 1,732 трлн рублей, сократившись за месяц на 8 млрд рублей (с 1,740 трлн рублей), при общем объеме рынка в 18,945 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 252 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 9,1% с 1 августа 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

