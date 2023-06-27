Эр-Рияд может оставить Вашингтон без нефти

Через неделю Саудовская Аравия приступает к одностороннему снижению добычи нефти на 1 млн бар./д. В Эр-Рияде сейчас решают, кого из импортеров коснется эта мера. Как пишет OilPrice (ОР), ссылаясь на колумниста Bloomberg Opinion Ксавьера Бласа, вероятнее всего саудовский нефтяной экспорт сократится в западном направлении, а Азию, свой главный экспортный рынок, саудиты трогать не будут.
Этот вывод подтверждает информация о том, что крупнейший экспортер нефти на планете аравийская нефтяная компания Aramco заверила как минимум 5 крупных нефтеперерабатывающих компаний на севере Азии, в первую очередь, в Китае, в том, что они получат в июле запрошенные объемы нефти. Блас напоминает, что Aramco контролирует крупнейший в Америке (по мощности) НПЗ «Мотива» и еще один крупный НПЗ в Порт-Артуре, которой получает от саудитов в среднем 630 тыс. бар./д.
В Эр-Рияде не скрывают, что считают приоритетным азиатский рынок. Это значит, что Aramco снизит поставки в США, а не Китаю, Индии, Южной Корее и Японии, своим главным покупателям.
Эр-Рияд в последние годы уже значительно сократил экспорт нефти в США в попытке повлиять на баланс между спросом и предложением на американском рынке. Поэтому, пишет OP, очень вероятно, что под сокращение, конечно, частичное, в первую очередь попадет именно Америка, отношения Эр-Рияда с которой в последние годы оставляют желать лучшего. Особенно это заметно по решениям, принимаемым саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом, фактическим руководителем крупнейшего арабского королевства, в нефтяной сфере. В первую очередь, это неоднократные отказы Эр-Рияда выполнять просьбы Белого дома и высокопоставленных американских чиновников во главе с президентом Байденом лично увеличивать добычу нефти для снижения цен на нее, но главным образом, для снижения цен на бензин в Соединенных Штатах.
Напомним, в начале июня на саммите ОПЕК+ в Вене было принято решение продлить действие последнего сокращения добычи нефти до конца 2024 года. При этом Эр-Рияд, фактический лидер нефтяного картеля, объявил в одностороннем порядке, что он сокращает с июля и как минимум до конца текущего года добычу нефти на 1 млн бар./д. Таким образом, к концу июля Саудовская Аравия, по словам министра нефтяной промышленности королевства принца Абдулазиза бен Салмана, собирается снизить добычу приблизительно до 9 млн бар./д. Это будет самый низкий уровень добычи саудитов с 2011 года, если не считать непродолжительный период времени после ракетной атаки хуситов на нефтяную инфраструктуру компании Aramco в сентябре 2019 года и начальный этап коронавирусной пандемии в первой половине 2020 года.