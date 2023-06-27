Эр-Рияд может оставить Вашингтон без нефти

Через неделю Саудовская Аравия приступает к одностороннему снижению добычи нефти на 1 млн бар./д. В Эр-Рияде сейчас решают, кого из импортеров коснется эта мера. Как пишет OilPrice (ОР), ссылаясь на колумниста Bloomberg Opinion Ксавьера Бласа, вероятнее всего саудовский нефтяной экспорт сократится в западном направлении, а Азию, свой главный экспортный рынок, саудиты трогать не будут.

Этот вывод подтверждает информация о том, что крупнейший экспортер нефти на планете аравийская нефтяная компания Aramco заверила как минимум 5 крупных нефтеперерабатывающих компаний на севере Азии, в первую очередь, в Китае, в том, что они получат в июле запрошенные объемы нефти. Блас напоминает, что Aramco контролирует крупнейший в Америке (по мощности) НПЗ «Мотива» и еще один крупный НПЗ в Порт-Артуре, которой получает от саудитов в среднем 630 тыс. бар./д.