Где на Руси жить хорошо: названы самые качественные города РФ

Лидерами рейтинга качества жизни, подготовленного Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам первого полугодия, стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. По итогам первого квартала в пятерку лидеров вместо Севастополя и Краснодара входили Грозный и Тула, сообщает «Российская газета».

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«Лидерами по качеству жизни в первом полугодии 2023 года стали Севастополь, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень. Если говорить о городах, которые серьезно прибавили по сравнению с предыдущим замером, проведенным в начале года, то помимо Севастополя я бы отметил Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижневартовск, Сургут, а также Новороссийск», — рассказал руководитель исследования, директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Рейтинг составляется на основе опросов жителей городов с населением от 250 тыс. человек. Респонденты сами оценивают, насколько им комфортно живется, довольны ли они материальным благополучием, могут ли позволить себе купить жилье, насколько хорошо их лечат и легко ли им дышится.

Специалист также отметил, что Москва является «чемпионом страны по уровню жизни и доступности культурных ценностей», при этом у жителей столицы много претензий к условиям для предпринимательства и работе ЖКХ. По доступности жилья лидируют Мурманск, Липецк, Пенза, Воронеж, Саратов, Брянск, Владимир, Сургут, Курган, Тюмень и Севастополь. Выше всего оценивают свое материальное благополучие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Ростова-на-Дону и Новороссийска. Деструктивное поведение населения менее всего распространено в Грозном, Владикавказе, Махачкале, Севастополе, Калининграде, Перми, Тюмени, Череповце и Сочи.

«Проблемы, которые имеются сегодня, связаны, прежде всего, с невысокой оценкой условий для ведения бизнеса, состояния дорожного хозяйства, доступности жилья и экологией. В дальнейшем, чтобы повысить оценки качества жизни, необходимо уделять этим направлениям совершенствования городской среды больше внимания», — добавил Зубец.

