Экономика Германии прощается с эпохой процветания

В отличие от канцлера Шольца и его министров, которым по долгу службы, приходится говорить, что в немецкой экономике все в порядке, экономисты и бизнесмены гораздо чаще говорят правду. Правда же для первой экономики Европы, предупреждает AFP, заключается в том, что ее ждут трудные времена.

В первом квартале 2023 года в ФРГ зафиксировали рецессию. Ничего не изменится и в оставшиеся 6 месяцев – этот год экономика Германии закончит в красной зоне и уступит по многим показателям остальным членам Евросоюза.

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Правительство Олафа Шольца, наверное, осталось последним, кто предсказывает немецкой экономике в этом году рост. Главные экономические институты и организации, включая МВФ, прогнозируют спад на 0,2-0,4%.

Очень высокая инфляция, очень болезненные для экономики подъемы учетной ставки, медленное восстановление после снятия коронавирусных ограничений китайской экономики, главного рынка сбыта немецких товаров, а также высокие цены на электроэнергию и энергоносители - все это сильно давит на экономическую активность в Германии и, естественно, экономику страны. Самое неприятное заключается в том, что немало экономистов уверены, что «болезнь» носит не временный характер и поэтому быстро не пройдет.

«Мы сейчас столкнулись со многими вызовами,- говорит глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.- Причем, их количество постоянно увеличивается».

С каждым днем растет число компаний, которые планируют перевести производство в другие страны, заявил он на ежегодной конференции BDI; а в газетах Германию все чаще называют «больным человеком Европы» и вспоминают 90-е годы прошлого века, когда в Германии было очень много безработных, а экономика не могла конкурировать на международных рынках.

Олаф Шольц, возглавивший Германию в конце 2021 года, предпочитает говорить о начале новой экономической эры. В мартовском интервью он, например, заявил, что достижение климатического нейтралитета к 2045 году вернет высокие темпы роста экономики, как в 50-е – 60-е годы, которые сейчас называют «экономическим чудом». Новое «экономическое чудо» Шольц, похоже, видит в огромных расходах, необходимых на установку ветровых турбин, производство электромобилей, «очищение» металлургии, производство миллионов тепловых насосов и многое другое. С канцлером согласны далеко не все немцы. У многих ассоциация «зеленой» энергетики с новым экономическим «золотым веком» вызывает большие сомнения.

Тот же Зигфрид Руссвурм, к примеру, уверен, что если экономический рост и будет, то ждать его следует в средне- или, скорее всего, в долгосрочной перспективе, то есть нескоро.

Что же касается ближайшего будущего, то большинство экономистов считают, что в ближайшие несколько лет немцам не следует рассчитывать на рост экономики, превышающий 1% в год.

«Рост будет значительно ниже, чем в десятые годы, т.е. годы так называемого «процветания»»,- говорит глава аналитического центра DIW Марсель Фратзер.

Немецкую экономику сильно тормозят и структурные проблемы: бюрократия, вставляющая палки в колеса бизнесу; низкий уровень цифровизации, стареющее население, которое, скорее всего, приведет к дефициту рабочей силы. Экономисты сходятся в том, что при убывающей численности населения ВВП расти не будет.

В основе экономики Германии лежит производство. Это значит, что она особенно сильно страдает от роста цен на энергоносители. Причем, в этом отношении сейчас мало что изменилось несмотря на обвал цен на газ в последние месяцы.

«Цены на энергию и энергоносители, нехватка рабочей силы, бюрократия – (из-за этого) производство в Германии потеряло привлекательность»,- уверена глава ассоциации предприятия текстильной отрасли Ингеборга Ньюман.