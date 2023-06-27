Глава Росгвардии заявил, что попытка мятежа в РФ была инспирирована спецслужбами Запада

Попытка мятежа в России 24 июня была инспирирована западными спецслужбами.

Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, передает «Интерфакс».

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«Конечно, мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала», — цитирует Золотова агентство.

Глава ведомства отметил, что «из стана Пригожина» поступали «узконаправленные» информационные вбросы о том, что соответствующие замыслы будут осуществлены в период с 22 по 25 число.

В пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных ударах по его подразделениям и обвинил в этом российское военное руководство, Минобороны РФ назвало информацию ложной. Колонны ЧВК направились на Москву, ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. К вечеру субботы стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате чего глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, уголовное дело против него прекращено.