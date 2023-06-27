Кадыров сообщил о предотвращении прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Белгородской области в понедельник, 26 июня.

«Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удар по ДРГ был нанесен в зоне ответственности подразделений в направлении Щетиновки и Богун-Городка.

В конце прошлого месяца украинская ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку, уничтожив более 70 боевиков. Погиб один житель села Козинка, 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

На минувшей неделе восемь мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны украинских боевиков в Валуйках Белгородской области.

В середине июня глава Чечни сообщал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране госграницы в Белгородской области.