Карты «Мир» начали принимать на «острове вечного лета»

Карты платежной системы «Мир» принимают уже порядка 30-40 тыс. терминалов торговых и сервисных предприятий на венесуэльском курортном острове Маргарита. Об этом ТАСС сообщил замминистра экономики и финансов Венесуэлы Кристиам Эрнандес.

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«Работа над расширением числа терминалов, принимающих карты "Мир", продолжается прежде всего на курортах страны, чтобы создать дополнительные благоприятные условия для российских туристов», — сообщил Эрнандес.

В столице Венесуэлы, Каракасе, карта «Мир» работает, по его словам, пока в тестовом режиме, в торговых точках расплатиться по ней еще нельзя. О запуске российской платежной системы в Венесуэле сообщил 15 июня президент Центробанка южноамериканской страны Каликсто Хосе Ортега Санчес на Петербургском международном экономическом форуме.

На туристических порталах Маргариту называют островом вечного лета, открытым в XV веке Христофором Колумбом. Остров расположен в Карибском море, в 40 км к северу от материковой Венесуэлы.

