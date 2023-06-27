Китай всех удивил

Премьер Госсовета КНР (глава правительства) Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме в Тяньзцине, известном как «Летний Давос», заявил об ускорении роста экономики во втором квартале и подчеркнул, что задача достижения роста по итогам года на 5%, поставленная Компартией, будет выполнена. Китайский премьер, считающийся в Поднебесной вторым человеком после Председателя КНР Си Цзиньпина, не назвал цифр, возможно, потому что текущий квартал еще не закончился, но сказал, что по сравнению с первыми тремя месяцами года, когда ВВП вырос на 4,5%, развитие экономики ускорилось.

Сейчас внимание всей планеты приковано к Китаю, к тому, как экономика КНР восстанавливается после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года. От состояния второй экономики планеты, которая показала в 2022 году из-за локдаунов крайне низкий для себя рост – всего лишь 3%, в немалой степени зависит и состояние глобальной экономики. Данные показывают, что пока китайская экономика не оправдывает возложенных на нее надежд: потребительская и фабричная активность в мае ослабла, а безработица среди молодежи, напротив, резко выросла. Инвесторы и аналитики на этом фоне дружно понижают прогнозы по росту ВВП Китай на этот год. Однако руководство Поднебесной настроено явно на более оптимистичный лад.