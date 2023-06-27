Китай всех удивил

Премьер Госсовета КНР (глава правительства) Ли Цян, выступая на Всемирном экономическом форуме в Тяньзцине, известном как «Летний Давос», заявил об ускорении роста экономики во втором квартале и подчеркнул, что задача достижения роста по итогам года на 5%, поставленная Компартией, будет выполнена. Китайский премьер, считающийся в Поднебесной вторым человеком после Председателя КНР Си Цзиньпина, не назвал цифр, возможно, потому что текущий квартал еще не закончился, но сказал, что по сравнению с первыми тремя месяцами года, когда ВВП вырос на 4,5%, развитие экономики ускорилось.
Сейчас внимание всей планеты приковано к Китаю, к тому, как экономика КНР восстанавливается после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года. От состояния второй экономики планеты, которая показала в 2022 году из-за локдаунов крайне низкий для себя рост – всего лишь 3%, в немалой степени зависит и состояние глобальной экономики. Данные показывают, что пока китайская экономика не оправдывает возложенных на нее надежд: потребительская и фабричная активность в мае ослабла, а безработица среди молодежи, напротив, резко выросла. Инвесторы и аналитики на этом фоне дружно понижают прогнозы по росту ВВП Китай на этот год. Однако руководство Поднебесной настроено явно на более оптимистичный лад.
«Ожидается, что второй квартал будет быстрее первого,- цитирует Ли Цяна Associated Press (АР).- Мы ожидаем роста экономики на 5%, определенного в начале года».
Правительство Ли, по крайней мере, на данный момент не торопится начинать полномасштабную программу помощи, опасаясь дальнейшего роста долга, который, считают в Пекине, уже и так достиг опасного уровня.
Майские показатели действительно многих разочаровали. Рост розничных продаж в последнем весеннем месяце замедлился в годовом выражении до 12,7%. В апреле, напоминает АР, он был существенно выше – 18,4%. Рост фабричного производства снизился после неоднократных подъемов ФРС в США и ЕЦБ в Европе учетной ставки. Борьба с высокой инфляцией, которая снижается очень медленно, привела к снижению спроса на китайские товары. Экспорт КНР в мае по сравнению с маем 2022 года тоже снизился. Что же касается молодежной безработицы, то зафиксирован антирекорд – работу в городах не может найти каждый пятый (20,8%) молодой китаец.
Проверить оптимистическое заявление Ли Цяна можно будет в следующем месяце, когда появятся предварительные данные по второму кварталу.