Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на территории республики.

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«Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Глава государства отметил, что руководство Минобороны страны заинтересовано в получении опыта бойцов группы.

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Белорусский лидер рассказал, что для размещения «вагнеровцам» предложили одну из заброшенных частей, и заявил, что в стране не будет пунктов по набору в ЧВК.

Напомним, 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных ударах по его подразделениям и обвинил в этом российское военное руководство. Минобороны РФ назвало эту информацию ложной. Колонны ЧВК направились на Москву, ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. К вечеру субботы стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате чего глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Евгений Пригожин отправится в Белоруссию.