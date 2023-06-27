Медь: вслед за «китайским» фактором грядет «зеленый»

Фьючерсы на медь 27 июня опустились в район отметки 3,8 доллара за фунт, отступив от шестинедельного максимума 3,9 доллара. Тревожный макроэкономический фон оказал давление на ожидания относительно спроса на промышленные ресурсы. Китайское правительство воздержалось от введения стимулирующих мер для поддержки испытывающего сложности производственного сектора, а ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, напротив, намерены продолжить повышение процентных ставок и дальнейшее ограничение промышленного производства.

Китайский фактор очень беспокоит инвесторов. КНР является крупным потребителем меди, поэтому ожидания, касающиеся процессов в экономике Поднебесной, отражаются на перспективах спроса на этот металл. Как сообщает «Прайм», премьер Госсовета КНР Ли Цян подтвердил ранее, что страна все еще находится на пути к достижению целевого показателя годового роста ВВП в размере около 5%.

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Тем не менее, основные игроки рынка продолжали выражать опасения, что предложение меди может не соответствовать ожиданиям высокого долгосрочного спроса, поскольку металл является важнейшим сырьем для перехода к возобновляемым ресурсам. Запасы меди на LME и COMEX остались на низких уровнях, уменьшившись на 7% за неделю, закончившуюся 23 июня. Кроме того, Чили заявила, что объем производства в этом году, согласно ряду оценок, сократится на целых 7% — и это после снижения на 10,6% в 2022 году.

После снижения на 17% с максимума, отмеченного в начале текущего года, цены на медь начали восстанавливаться, подскочив на 12% с минимума 25 мая до максимума 3,96 доллара за фунт, пишет Insider. Этот рост может указывать на новые ростки в экономике, даже несмотря на то, что многие экономисты беспокоятся о надвигающейся рецессии, полагают аналитики, опрошенные изданием.

У Банка Китая получится, но следует проявлять сдержанность

Цены на медь долгое время рассматривались как ведущий экономический индикатор, поскольку он используется в различных секторах экономики. По сути, их рост может сигнализировать об увеличении спроса и, следовательно, об увеличении экономической активности.

К 21 июня они превысили отметку 8500 долларов за тонну. Это произошло на фоне мер поддержки, которые предпринимает банк Китая для стимулирования экономики, особенно — сектора недвижимости, подтверждает аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов. Дополнительным фактором роста, по его словам, выступают низкие запасы металла на LME, но полноценно оценить ситуацию крайне сложно, так как биржа не показывает реальные запасы, которые хранятся на теневых складах.

«Ожидаю, что у Банка Китая получится “разогнать” экономику страны, благодаря чему на промышленные металлы начнёт расти спрос, а значит и цены. Из ближайших макроэкономических данных, на которые стоит обратить внимание, — PMI в промышленном секторе КНР 30 июня», — говорит эксперт.

В последний месяц цены на медь подросли на фоне ослабления коррекции индекса доллара, случившейся из-за паузы в подъеме процентных ставок ФРС, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Поддерживающим фактором стало и решение Народного банка Китая снизить процентные ставки по кредитам в рамках операций обратного РЕПО и кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF — это может поддержать экономическую активность в стране и спрос на медь.

«В среднесрочной перспективе ожидания по меди сдержанные. Рынок сейчас закладывает возможность возобновления роста процентных ставок ФРС, что будет способствовать росту индексу DXY и коррекции в ценах на этот металл. Жесткая позиция мировых ЦБ по денежной-кредитной политике также будет сдерживающим фактором для спроса на металл», — считает Пучкарев.

Медные качели: позитив против негатива

Медь дорожает на фоне сокращения поставок на мировой рынок из-за остановки работ на руднике Andina в Чили, принадлежащем компании Codelco, которая является крупнейшим производителем металла, указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир». Котировки на сентябрьский фьючерс утром 26 июня на бирже Comex подросли на 0,36%, до 3,84 доллара за фунт, но уже к вечеру стали снижаться на 0,5% и торгуются возле отметки 3,796 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В 2023 году на стоимость меди будут оказывать негативное влияние экономические факторы, считает аналитик. По его словам, это повышенная процентная ставка ФРС, которая приводит к «дорогому доллару» и падению вследствие этого цен на металлы, а также ожидания рецессии в мировой экономике и медленное восстановление экономики Китая после снятия ковидных ограничений.

Однако существуют и позитивные факторы, которые станут положительно воздействовать на динамику цен на медь в этом году, а также в дальнейшие годы.

В первую очередь это декарбанизация экономики, уверен Свирин. То есть, готовность компаний развивать зеленую энергетику — наращивать объемы ветрогенерации, солнечной энергетики и других источников возобновляемой энергии. К тому же, увеличение доли «экологичного транспорта» — электромобилей и электробусов — в дальнейшем приведет к еще одному витку повышения спроса на медь.

После достижения максимума этого года в начале января на отметке 4,35 доллара за фунт, по меди наблюдалось снижение, но только до того момента, пока не появились крупные покупки возле уровня 3,6.

«Теперь, после того как в июне котировки меди начали расти, можно ожидать дальнейшего восходящего движения до уровня 4,2 доллара за фунт. Пока определенной динамики в движение цен по меди не прослеживается — они находятся в канале с верхней границей 4,2 долл. и нижней 3,6 долл. Если цена закрепится выше 4,2, то стоимость меди может вырасти до 4,6 доллара. Что же касается, технической картины на Лондонской бирже металлов (LME), то на текущий момент медь имеет все шансы вырасти до 9000 долларов за тонну», — ожидает Георгий Свирин.