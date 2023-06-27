На востоке Крыма повреждены железнодорожные пути

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, задерживаются четыре поезда.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, ремонтные работы займут от четырех до восьми часов.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил глава региона.

Как информирует региональный минтранс, задержаны два поезда дальнего следования и две электрички.

«В настоящий момент задерживаются поезда дальнего следования №028А Москва — Симферополь и №180С Евпатория — Санкт−Петербург, доставка пассажиров до пунктов следования будет организована силами ГУП РК "Крымтроллейбус" по мультимодальной схеме "поезд — автобус — поезд" на участке пгт Ленино (Ленинский район) — с. Владиславовка (Кировский район)», — указывается в сообщении ведомства.

Ранее, 11 июня, в Кировском районе было также повреждено железнодорожное полотно, 21 июня были повреждены пути в районе Феодосии. В середине мая в Крыму с рельсов сошло восемь вагонов с зерном. По сообщению властей республики, причиной стало «вмешательство посторонних лиц».