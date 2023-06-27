Началась подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ

В настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения российских Вооруженных сил.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Накануне, 26 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, поблагодарив всех граждан РФ, в частности, сотрудников силовых ведомств, за выдержку, сплоченность и патриотизм во время попытки вооруженного мятежа. «Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — подчеркнул он.

Глава государства при этом отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — тоже патриоты России, «преданные своему народу и государству», доказавшие это своим мужеством на поле боя. «Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию», — сказал президент, поблагодарив солдат и командиров ЧВК, которые не пошли на братоубийственное кровопролитие. По словам Путина, у них есть возможность заключить контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами «либо вернуться к своим родным и близким».