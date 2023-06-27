Ответ на подрыв «Северных потоков»: угроза Медведева напугала Запад

Россия может уничтожить подводные кабели, соединяющие Европу и США с Интернетом, в отместку за соучастие западных стран в подрыве «Северных потоков» в прошлом году. Как заявил экс-президент РФ Дмитрий Медведев, у России не осталось никаких препятствий воздерживаться от уничтожения западных кабелей, проложенных по дну океана. НАТО всерьез отнеслась к этой угрозе и объявила о создании нового центра в Великобритании для защиты от диверсий, пишет The Maritime Executive.

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14 июня в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что «если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана». Теракты на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года и оказались беспрецедентны в мировой истории как по геополитическим последствиям, так и по размеру нанесенного ущерба. Спустя девять месяцев так и не было проведено должного расследования и не обозначен виновный в диверсии.

Американский журнал, специализирующийся на морской тематике, сообщает, что несмотря на неясность с ответственным за подрыв, Соединенные Штаты заранее знали об этой операции. По данным издания, по дну океана сейчас проложены порядка 400 оптоволоконных кабелей, которые позволяют в режиме реального времени передавать данные и сигналы связи по всему миру. Они обеспечивают около 99% интернет-трафика, телефонную связь и передачу данных. Большинство принадлежит коммерческим компаниям, которые их эксплуатируют.

«Если Россия осуществит эти угрозы и перережет подводные кабели, последствия будут масштабными и наступят незамедлительно. Люди лишатся телефонной связи, стриминговых сервисов, а также возможности обмениваться сообщениями и видео. Службы здравоохранения и экстренной помощи потеряют связь друг с другом и с населением. Отключатся системы платежей и банкоматы. Триллионы долларов исчезнут из экономики Европы и США, так как банки будут отключены от глобальной финансовой системы. Экономические последствия ощутит весь мир», — отмечает автор публикации Мерседес Пейдж.

Он подчеркивает, что удар будет нанесен по компаниям, связанным с интернетом, образовательным учреждениям, онлайн-торговле, системе снабжения товарами, важнейшей национальной инфраструктуре: линиям электропередачи, транспортным сетям и системе водоснабжения. На ремонт поврежденных кабелей уйдет некоторое время, и это станет настоящим испытанием для общественного порядка, пишет обозреватель.

«Вскоре после заявлений Медведева Североатлантический альянс объявил о создании нового центра в Британии, который будет заниматься слежением и защищать от диверсий против критической интернет-инфраструктуры», — сообщил Пейдж.

Он подчеркнул, что современный мир находится в полной зависимости от цифровых подключений, которые обеспечивают подводные кабели. И сегодняшняя реальность такова, что даже единичный удар по важнейшим кабелям может вызвать существенные перебои по всей Европе и в США.