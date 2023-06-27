Правительство приготовилось решить станочную проблему

Обновленную версию федерального проекта «Развитие производства средств производства» на период до 2030 года планируется утвердить в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в правительстве.

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Актуализация ранее подготовленного документа понадобилась в связи с необходимостью наращивания технологического суверенитета в станкоинструментальной отрасли.

«Утверждение федерального проекта запланировано на июль 2023 года. В целом федеральный проект рассчитан на период до 2030 года. Ответственные за его реализацию будут определены по итогам утверждения», — сообщили в кабмине.

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Там отметили также, что сейчас проводится работа по формированию источников финансирования мероприятий, подготовленных к включению в проект, «исходя из повышения технологического суверенитета по всем видам оборудования, комплектующим и инструментам, а также по утверждению изменений паспорта федерального проекта с учетом определенных источников финансирования».

Кроме того, в проект будут включены меры по поддержке внедрения промышленной робототехники. Направление станет частью обновленной редакции упомянутого федерального проекта «Развитие производства средств производства». Такое решение было принято по итогам состоявшейся ранее стратегической сессии «Развитие промышленности", в которой приняли участие более 400 экспертов со стороны потребителей и производителей средств производства, научных и образовательных организаций.

«Правительством РФ с участием рабочей группы были сформированы предложения по налоговым и правовым условиям, необходимым мерам государственной поддержки, а также целевым параметрам развития внедрения промышленных роботов в РФ», — сообщили в кабмине.

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Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 июля определить целевые параметры производства и внедрения промышленных роботов в РФ, имея в виду важность сокращения отставания от среднемирового уровня по такому показателю, как удельное количество таких роботов на 10 тыс. производственных рабочих.

Заниматься федеральным проектом в сфере средств производства необходимо было даже не вчера, а гораздо раньше, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Если паровой двигатель ещё возможно создать с помощью кустарных инструментов, то любая современная продукция в сфере тяжелого машиностроения, или микроэлектроники, создаётся целыми отраслями народного хозяйства. Это особенно стало видно после того, как в последние годы нарушались цепочки международных поставок комплектующих и компонентов.

Соответственно, считает аналитик, конкретные меры по созданию производства средств производства, даже с частичным использованием импортного оборудования на первичных этапах, это и обеспечение стратегической независимости, и снижение рисков возникновения ситуаций, с которыми промышленники сталкивались в период пандемии.

То есть не всё сводится к рискам геополитики, уверен Андрей Кочетков. При этом инструментарные производства не требуют масштабирования, как производство товаров широкого потребления. Это достаточно компактные специализированные структуры, но с высоким уровнем затрат, что и предполагает участие государства, или государственно-частное партнёрство. Главное, чтобы в рамках такого партнёрства не забывалась эффективность, а не только происходило освоение бездонного бюджета.

Производство производства средств производства

«Учитывая, что в России сегодня производится лишь около 20 тысяч станков, что составляет лишь 0,02% ВВП и 0,001% объема выпуска станков в мире, совершенно очевидно, что при таком объеме выпуска средств производства для производства средств производства, прежде всего машиностроения, нам не удастся добиться технологического суверенитета», – говорит председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Правительство, уверен эксперт, это четко понимает и поэтому в целях реализации принятых Концепции технологического развития и таксономии инвестиционных проектов в производственных отраслях (Постановление 603 от 15.04.2023) вносит необходимые изменения в Федеральный проект о развитии производства средств производства, прежде всего станков, роботов и инструмента.

«Следует отметить последовательность действий государственных структур, в том числе в вопросе финансового обеспечения принимаемых стратегических решений. Так, Банком России уже приняты беспрецедентные решения о стимулирующем регулировании в соответствии с Таксономией обеспечения технологического суверенитета», – добавил Владимир Гамза.

«Программа на самом деле важная и нужная для развития промышленности. Но для полноценного развития российской промышленности нужны люди. Те, кто будет работать и развивать промышленность. Сегодня стоит очень остро вопрос кадров, начиная от рядовых сотрудников и заканчивая инженерами, технологами и управленцам. Особенно это отчетливо видно в регионах. И ситуация только усугубляется. Это и будет большим барьером», – отмечает, в свою очередь, Игорь Силин, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор «Торгово-производственной компании «Верстакофф».

«Молодежь не видит себя рабочими на заводе, плюс в регионах слабо развита система подготовки кадров для работы на современном оборудовании», — говорит он.

В новой версии программы развития средств производства, которая должна быть принята в июле, отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, одним из приоритетных направлений будет станкостроение. 15 тысяч станков завозилось в Россию до введения санкций из недружественных стран.

Частично сегодня Китай закрывает потребность в станках, но далеко не в нужных объемах, да и качество оборудования по мнению инженеров-станочников оставляет желать лучшего.

«Колоссальный прорыв должен произойти в отрасли до 2030 года. Я считаю, что финансовых средств потребуется немало, цифры увидим в июле. В 2022 году правительство уже оказало станкостроителям поддержку в 2 миллиарда рублей. Первые результаты уже есть, за четыре месяца 2023 года производство станков выросло на 25% и выпуск продукции в станкоинструментальной отрасли увеличился до 60 миллиардов рублей. К слову сказать, каждый четвертый станок, в стране производится в Пензенской области, несмотря на то, что в области станкостроение развивается всего 15 лет. Тенденция, на мой взгляд, для региона очень позитивная», – заключает Николай Переславский.