Путин заявил, ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством

ЧВК «Вагнер» полностью находилась на гособеспечении.

Об этом в ходе встречи с военнослужащими Министерства обороны рассказал президент РФ Владимир Путин

«Содержание всей "Группы Вагнера" полностью обеспечивалось государством — из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал он.

Глава государства уточнил, что с мая 2022 года по май 2023-го власти заплатили ЧВК более 86 млрд руб., при этом за год собственник компании «Конкорд» заработал 80 млрд через «Военторг», поставляя продукты и оказывая услуги по организации питания в армии.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заключил Путин.

Глава государства еще раз отметил, что отношение к бойцам и командирам группы всегда было уважительным, поскольку они проявляли мужество и героизм наравне с солдатами и офицерами ВС РФ.