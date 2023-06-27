Военные и сотрудники спецслужб фактически остановили гражданскую войну в РФ — Путин

Российские военнослужащие и представители спецслужб, которые противодействовали попытке мятежа 24 июня, фактически остановили гражданскую войну в стране.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед силовиками на Соборной площади Кремля в Москве.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — сказал он, обращаясь к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО.

Президент отметил, что в непростой ситуации силовики сработали «четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее».

По словам Путина, военнослужащие и сотрудники спецслужб «вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос».

Глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков.