Рогов предположил, что ВСУ перешли ко второму этапу контрнаступления

В Запорожской области ВСУ начали перебрасывать силы стратегического резерва.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — рассказал Рогов.

По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ. Ранее силы украинского стратегического резерва были сосредоточены в Запорожье и Днепре (ранее — Днепропетровск), пояснил глава движения.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Рогов рассказал, что на запорожском фронте идут ожесточенные бои. «Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности», — заявил Рогов.

Он отметил, что только за 26 июня российские войска отбили четыре атаки ВСУ в районе села Ровнополье. Также ведутся попытки атаковать южнее города Орехова.

Ситуация «находится под полным контролем российских войск», подчеркнул Владимир Рогов.