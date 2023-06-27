Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия

Среди крупнейших поставщиков продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Россия по итогам 2022 года заняла 17-е место, увеличив долю в мировом экспорте до 2,1%. При этом из топ-20 стран-поставщиков страна продемонстрировала наибольший прирост объема экспорта продукции АПК за последние 10 лет – в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ.

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«По итогам 2022 года российский аграрный экспорт вырос на 12%, до 41,6 млрд долл. В том числе выручка от российских экспортных продаж зерна увеличилась на 18%, масложировой продукции – на 25%, мясной продукции – на 23%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 1,6%. Одновременно отгрузки рыбы и морепродуктов в сравнении с 2021 годом уменьшились на 12%, молочной продукции – на 1,9%», — сообщили в «Агроэкспорте».

Всего на двадцатку стран-лидеров в 2022 году пришлось 69,8% мирового экспорта продовольствия (+1,9% за год). На первом месте по экспорту продукции АПК находятся США ($193 млрд, + 9,1%), на втором — Бразилия ($135 млрд, +35%), на третьем — Нидерланды ($121 млрд, +1,6%). Также в топ-5 мировых поставщиков вошли Германия и Китай.

«В структуре глобального экспорта продовольственных товаров в прошлом году произошли значительные изменения. На лидерские позиции вышли зерновые культуры с долей 8,8%. На второе место по объему выручки поднялись жиры и масла, где зафиксирован рост на 18%. Мясная продукция опустилась на третье место (+7%)», — отметили в «Агроэкспорте».

