Сила «Сильных идей»: жанр форума для работы с реальными запросами страны

Эксперты-социологи сегодня представляют целую палитру оценок происходящего в стране: от крайнего пессимизма до чрезмерного оптимизма. В условиях сложной современности всё сложнее становится определять, какое место на этой «линейке» занимает та самая реалистичная оценка, к которой все стремятся. В социологии существует термин «онтологическая безопасность» — человек в периоды сложностей и неопределенности стремится поддерживать привычный образ жизни. Так создаётся ощущение, что он контролирует происходящее с ним, что внешний хаос имеет на него меньшее влияние.

И такое поведение — это вполне здравая реакция. Это не попытка уйти от проблем, а наоборот, сохранение здравомыслия и продуктивности. Но у такого поведения есть и обратная сторона — человек стремится оградить себя от всего нового, что не вписывается в его рутину. Поэтому для здорового развития общества нужны новые форматы коммуникации, которые помогут построить мосты между людьми.

Один из наиболее успешных в мировой практике примеров такой «платформы диалога» является «краудсорсинг» или поиск новых идей среди активных граждан. Формула успеха простая — это прямой контакт человека с человеком. Сегодня мы постоянно находимся в режиме подключения с множеством информационных систем. Это однозначно упрощает жизнь, но договориться с машиной или платформой сложнее, чем с другим человеком, она же не поймет. Яркий пример — из области PR: «лидеры мнений» имеют больше влияния, чем сайты, газеты или телеканалы, так как человек больше доверяет конкретному человеку, чем абстрактным общностям.

Самым ярким (и масштабным) примером краудсорсинга в России, безусловно, является форум «Сильные идеи для нового времени», организуемого Росконгрессом, Агентством стратегических инициатив и ВЭБ.РФ. Программа форума позволяет выстроить диалог структурированно и с учётом всего разнообразия тематик. Мероприятие строится вокруг центральной задачи: отбор идей решений и проектов, полезных для пула социальных и государственных «заказчиков». Платформа подачи идей делает процесс участия доступнее, а также создаёт базу данных идей. Таким образом, даже и те, что не прошли в топ могут быть использованы для работы на местах.

Форум также является и инструментом социальной мобильности, «социальным лифтом». При этом мобильность может осуществляться не только традиционными методами, такими как финансирование авторов и коллективов для реализации предложенных идей (хотя, в этом году авторы идей из топ-50 получают 1 миллион рублей, а авторы топ-10 — 5 миллионов). Не менее важную роль играет и репутация, складывающаяся из медиаприсутствия, а к форуму традиционно прикован интерес общества и СМИ. При этом немаловажным элементом работы проекта является сторонняя оценка проекта: идеи проходят в том числе фильтр Экспертного совета, возглавляемого председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевая задача совета: дать конструктивную обратную связь по идеям, чтобы инициаторы могли доработать свой проект, лучше его структурировать, возможно, даже радикально изменить. Таким образом, подача идеи на форум — это не просто условная лотерея, а настоящая фабрика проектов инициативных граждан.

Краудсорсинг идей с последующей экспертной оценкой и презентацией на всероссийском форуме — это формат, который учитывает особенности современной массовой коммуникации и использует эти особенности во благо инициативе. Многие проекты «спотыкаются» о стремление действовать традиционными методами, а инновация оказывается фасадом, закрывающим все те же процедуры, что и 20-30 лет назад. В случае «Сильных идей для нового времени» можно говорить о том, что время действительно «новое» — как в плане реалий, в которых мы живём, так и с точки зрения того, что вполне реально создавать новые способы установления контактов между неравнодушными гражданами страны.