Страховщики назвали десять самых неремонтируемых иномарок

Специалисты страховой компании «Согласие» составили рэнкинг автомобилей, которые чаще всего признаются конструктивно погибшими, когда их ремонт уже нецелесообразен. Десятка самых «тотальных» машин была определена на основании данных компании о страховых случаях в сегменте каско в текущем году, сообщили в пресс-службе.

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«Лидером в топ-10 самых "тотальных" машин стал Volkswagen Polo: частота конструктивной гибели этих автомобилей составила 1,34%. На втором месте – Mercedes-Benz GLE с показателем 1%. На третьем – Hyundai Solaris: 0,76 %», — сообщили в «Согласии».

На четвертое место вышел Mitsubishi Outlander (0,75%), на пятое — Kia Sorento (0,71%). Далее следуют Skoda Rapid (0,63%), Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan (по 0,58%). Замыкает десятку Renault Kaptur (0,45%).

Страховщики уточнили, что в целом к наиболее распространенным причинам «тотальных» повреждений автомобилей, помимо ДТП, относятся стихийные бедствия и возгорание транспорта. Кроме того, наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта часто принимается при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, застрахованных на небольшую сумму.

