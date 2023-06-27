Минобороны РФ сообщило о семи отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении

ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как отмечается в сводке ведомства, на Краснолиманском направлении успешно отражены две атаки противника, за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении отражено семь атак противника, потери противника составили до 325 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей.

«На Южно-донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника», — указывается в сообщении. На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем, говорится в сводке Минобороны. В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы, информирует ведомство.

Общие потери противника на этом направлении составили до 115 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении потери противника за сутки составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. На Херсонском направлении уничтожено до 30 боевиков ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах», — подчеркивается в сводке Минобороны РФ.