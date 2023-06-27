ЦБ обяжет страховщиков возвращать пострадавшим от мошенников клиентам банков до 100 тыс. рублей

Центробанк намерен ввести минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт.

Общественное обсуждение соответствующего законопроекта завершилось 11 июня, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно нововведению, страховщик будет обязан компенсировать клиенту всю сумму, если с карты похитили до 100 тыс. руб.; если объем хищений больше, клиенту будут обязаны вернуть как минимум эту сумму.

«Предполагается, что страховщик возместит полную сумму, если размер хищения не превысил 100 тыс. руб. В случае превышения этой суммы предусмотрен минимальный лимит страховой выплаты — 100 тыс. руб. При этом страховщик вправе установить более высокие лимиты», — информирует ЦБ, отмечая, что по итогам 2022 года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. руб.

В Банке России считают, что введение минимальной суммы возмещения позволит значительной части застрахованных граждан, столкнувшихся с этой проблемой, рассчитывать на возмещение ущерба в полном объеме.

По данным газеты «Известия», предполагается, что новое правило вступит в силу с 1 октября 2023 года.