ЦБ возобновил публикацию отчетности банков

Банк России вернулся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций на своем сайте, которая была приостановлена в 2022 году в связи с санкционными рисками. В частности, опубликованы данные оборотной ведомости, расчет капитала и обязательные нормативы банков за май 2023 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированного баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, а также расчета капитала и нормативов банковских групп (формы 802, 803 и 805)», — добавили в Центробанке.

Регулятор при этом исключил из отчетности «чувствительные сведения», чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления.

По мнению Центробанка, возобновление публикации отчетности повысит прозрачность отдельных кредитных организаций и российского банковского сектора в целом.