Киеву придется отказаться от планов по возвращению территорий, если в предстоящие несколько недель ВСУ не переломят ситуацию на поле боя.

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Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Грэхам Аллисон.

«Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то ход событий будут определять политические аспекты этого конфликта. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному Югу, который призывает к серьезным переговорам», — написал он.

Публицист предположил, что при достижении соглашений каждая сторона «объявит победу», после чего «мир отпразднует окончание конфликта».

С начала июня ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления; по данным Совбеза РФ, потери Украины за этот период составили более 13 тыс. военнослужащих. Президент России Владимир Путин указывал на то, что украинские силы не имеют успеха ни на одном направлении.