Украинские военные атаковали российские позиции в ДНР с применением химоружия — Марочко

ВСУ нанесли удар по позициям российских военнослужащих в районе города Соледар в Донецкой народной республики, используя запрещенные химические боеприпасы.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники на передовой.

По его словам, в настоящий момент специалисты из российских войск радиационной, химической и биологической защиты устанавливают тип отравляющего вещества, который применялся при ударе.

С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения украинской стороной химоружия, отмечает агентство. Так, в апреле ВСУ использовали запрещенные боеприпасы на Запорожском направлении, в начале марта — на Артемовском и Донецком, в феврале — на Артемовском и Соледарском. При этом сами украинские боевики не скрывают наличие запрещенных типов вооружения, регулярно демонстрируя на видео газовые гранаты зарубежного производства и коптеры для их сброса.