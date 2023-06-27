В Москве состоялось вручение XI Всероссийской премии «Импульс добра»

Церемония прошла 28 июня в Цифровом деловом пространстве столицы и была приурочена к Международному дню социального бизнеса. Награды за лучшие социальные инициативы присуждались уже в 11-й раз. Организаторами мероприятия выступили Фонд «Наше будущее», Фонд поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

В этом году призовой фонд премии составил 3,75 млн рублей, а бюджет номинаций увеличен до 750 тысяч. В общей сложности в оргкомитет поступили 355 заявок из 58 российских регионов, самыми активными оказались Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Фонд "Наше будущее" учредил премию в 2011 году, и за 12 лет она стала главным ежегодным событием для социальных предпринимателей России. Я рад, что среди лауреатов – общественные деятели, представители органов власти и бизнеса, средства массовой информации. Это говорит о том, насколько популярным стало явление социального предпринимательства, и как активно развиваются институты поддержки в разных сферах. Сегодня в России уже больше 8 тыс. зарегистрированных социальных предприятий. Этот бизнес вносит неоценимый вклад в развитие экономики нашей страны, потому что в его основе – стремление решать проблемы общества, по-настоящему менять мир вокруг себя», – отметил в обращении к участникам торжественной церемонии Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Юсуфович Алекперов.

В церемонии награждения ежегодной премии «Импульс добра» приняли участие: Карелова Г.Н., заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Огуль Л.А., первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Терентьев М.Б., заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Третьяк В.А., трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент федерации хоккея России и другие.

«Социальное предпринимательство – это бизнес будущего. Бизнес, настроенный на людей и их потребности и нужды, приносящий не только прибыль своим владельцам, но и общественную пользу. Нас вдохновляют примеры социальных предпринимателей, то, как ежедневно они создают социальные лифты, в первую очередь, для тех, с кем они работают – своих сотрудников и своих клиентов», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Впервые церемония награждения победителей премии «Импульс добра» прошла в рамках масштабного форума «Социальное предпринимательство. В ритме будущего». Фестиваль «Импульс добра». На заседаниях, питч-секциях и мастерских много говорилось о развитии социального предпринимательства, эффективных инструментах, повышении финансовой устойчивости бизнеса и многом другом. Перед собравшимися выступили признанные эксперты отрасли.

«Сегодня мы и наши уважаемые спикеры рассказали о том, чему нужно учиться, чтобы быть успешным, какие тренды реализуются. Социальные предприниматели всегда в авангарде. Премия «Импульс добра» призвана отметить лучшие идеи, поощрить самые яркие инициативы, которые, на наш взгляд, приведут к системным изменениям в развитии социального бизнеса», – заявила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Победители были определены в шести номинациях. Решением экспертного совета премии звания «Лучший социальный предприниматель России» в этом году удостоен основатель компании «РОББО» Павел Фролов из Санкт-Петербурга за разработку и успешное внедрение единой экосистемы для развития EdTech-рынка в стране с сетью школ робототехники.

В номинации «Открытие года» премия «Импульс добра» вручена одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Совместно с Минэкономразвития РФ в 2023 году она запустила программу поддержки социального бизнеса на базе центров «Мой бизнес».

В категории «Амбассадор социального предпринимательства» победителями признаны:

«Представитель государственной власти» – заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая уделяет значимое внимание роли социального предпринимательства в развитии социальной сферы в субъектах страны;

«Инфлюенсер» – основатель сообщества «Добрый бизнес» Юлия Бондарева из Москвы как автор федерального видеопроекта об уникальных историях социальных предпринимателей;

«Компания-лидер» – АО «Атомредметзолото» из Забайкальского края, которая проводит свой грантовый конкурс для поддержки социального бизнеса в моногороде Краснокаменск и Краснокаменском районе;

«СМИ» – онлайн-издание «Мел» из Москвы и радиохолодинг города Павлово Нижегородской области ООО «Радар» за серию материалов о социальном предпринимательстве.

«СУЭК была одним из пионеров социального предпринимательства в России, и я рад, что много лет мы идем по этому пути вместе с Фондом "Наше будущее". В наши дни социальное предпринимательство прочно закрепило за собой функцию одного из самых эффективных и динамично развивающихся методов регионального развития. В этом огромная заслуга и Фонда "Наше будущее" и премии "Импульс добра", которые деятельно продвигают идеи социального предпринимательства, аккумулируют и распространяют лучшие корпоративные практики в этом направлении и активно поддерживают инициативных, созидательных и неравнодушных - тех, кто стремится делать мир и нашу жизнь лучше», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Премия «Импульс добра» учреждена Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» в 2011 году. Ее цель – поощрять выдающихся специалистов в сфере социального предпринимательства и популяризировать сферу социального бизнеса в России. За 2011–2023 году было получено 2 870 заявок из 82 регионов России, награждены 116 лауреатов.