Владимир Путин поблагодарил граждан России и подтвердил свое обещание бойцам и командирам группы «Вагнер»

Президент России Владимир Путин 26 июня в 22.10 выступил с телевизионным обращением к всем гражданам России, отметив, что обращается к ним еще раз. Далее прозвучали слова благодарности за выдержку, сплочённость и патриотизм.

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“Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал”, - заявил президент РФ..

Отметив высочайшую консолидацию как общества, так и власти на всех уровнях, поддержку ими конституционного порядка, а также незамедлительное принятие с самого начала событий всех необходимых решений, президент подчеркнул, что “вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать”.

Путин указал, что эти организаторы “предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих”. По его словам: “Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России”, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте.

“Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий, – заявил Владимир Путин.

“Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству”, доказавшие это своим мужеством на поле боя. “Их попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию”, – отметил президент.

“Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови”, - объяснил он, поблагодарив тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие.

Сегодня, заявил президент, у них есть возможность заключить “контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено”, подчеркнув, что “это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку”.

Выразив признательность президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, Владимир Путин заявил: “Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю”.

