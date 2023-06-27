Владимир Ефимов: производство обуви построят в Западном Бирюлево в рамках МаИП

Власти Москвы согласовали строительство нового производственного комплекса в районе Западное Бирюлево. На участке площадью более двух га появится завод по производству обуви, его построят в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил 27 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания получила разрешение на строительство комплекса по производству обуви в районе Бирюлево Западное. Площадь нового объекта превышает 30 тыс кв м. Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью более двух га», — сказал Владимир Ефимов. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 200 млн рублей, добавил он.

Земельный участок под строительство расположен на улице Подольских Курсантов. Инвестор уже имеет 20-летний опыт выпуска обуви из текстиля и ПВХ, которое ведется по полному циклу: от производства сырья до упаковки. Производственные мощности компании оцениваются в 12 млн пар обуви в год.

«Предприятие постоянно развивается, расширяет парк оборудования, внедряет современные производственные линии. Строительство нового завода на территории столицы позволит компании увеличить объемы производства в несколько раз», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Кроме того, на новом производстве появится около 100 новых рабочих мест, добавил он.

В рамках МаИП инвестор получил землю от правительства города без торгов. «Договор аренды участка был заключен в сентябре 2020 года сроком на 6 лет. За это время производственный комплекс должен быть построен и введен в эксплуатацию», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, в рамках МаИП предприниматели получают участки в аренду целевым назначением, а город, в свою очередь, – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Для инвесторов, которые намерены открыть в столице новые производства, действуют особые условия. С марта 2022 года арендная ставка для них составляет всего один рубль за участок в год. Сегодня заключены такие договоры с 14 инвесторами.