Владислав Овчинский: компания «ПИК» построила торговый центр в московских Кузьминках на 70%

Торговый центр площадью 53,6 тыс. кв. метров в столичном районе Кузьминки на Зеленодольской улице готов на 70%. Возведением объекта по программе создания мест приложения труда занимается строительная компания «ПИК». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

После строительства торгового центра в городе появится 2 тыс. новых рабочих мест. Как уточнил руководитель департамента, на данный момент на объекте завершают все монолитные работы и устройство фасадов. Параллельно строят внутренние перегородки и прокладываются инженерные сети. Общая готовность объекта составляет 70%, добавил он.

В торговом центре расположатся точки розничной торговли и общественного питания. Помимо этого, он будет выполнять социальную, рекреационную и развлекательную функции, пояснили в пресс-службе департамента. Объект возводят по современным инженерно-техническим требованиям, с учетом того, чтобы его архитектура органично вписалась в среду района. Так, предусмотрены объемные входные группы, стеклянные купола атриумов. Отделку фасадов выполнят в совмещенной технике из витражей и перфорированных металлических панелей.

Городская программа по созданию мест приложения труда направлена на то, чтобы районы столицы развивались комплексно. Так, девелоперы могут получить налоговые льготы в случае, если помимо жилой недвижимости строят объекты, где появятся новые рабочие места. Льготы можно получить при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других.