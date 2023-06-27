Владислав Овчинский: производитель ветпрепаратов из технополиса Москвы получил сертификат GMP

Компания «Ветбиохим», владеющая производством по выпуску ветеринарных препаратов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», аттестовала его по стандарту GMP Турции, сообщил 27 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Этот сертификат подтверждает гарантию качества продукта и дает компании возможность нарастить объем и географию экспорта.

«Для получения конкурентного преимущества на зарубежном рынке компания прошла аттестацию по стандартам GMP Турции. Предприятие планирует поставлять на экспорт до 10 млн доз вакцинных препаратов в год», — сказал Владислав Овчинский.

Сертификат GMP, выданный Турецкой Республикой, позволяет российскому экспортеру поставлять свою продукцию не только на турецкий, но и на международный рынок. Для сертификации производства площадку компании в технополисе посетили представители министерства сельского и лесного хозяйства Турции, которые провели аудит предприятия, уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. «Эксперты отметили современное высокотехнологичное оборудование предприятия ОЭЗ, квалификацию сотрудников, следование технологиям и процессам фармпроизводства, соответствие международным требованиям GMP», – уточнил он.

По словам гендиректора компании Александра Кривоноса, получение сертификата GMP было амбициозной задачей. «Зарубежные коллеги подтвердили, что наше производство соответствует мировым стандартам. Это позволяет нам не только принимать активное участие в импортозамещении российского ветеринарного рынка, но и развивать свой экспортный потенциал», — отметил он.

Напомним, площадку в ОЭЗ Москвы компания «Ветбиохим» ввела в эксплуатацию в 2022 году, вложив в ее строительство 1,6 млрд рублей. Сегодня компания выпускает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, сывороточные и иммуноглобулиновые препараты, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний.

Стандарт GMP представляет собой международную систему качества фармацевтических препаратов. Она подразумевает жесткие требования к условиям выпуска этой продукции. Компания «Ветбиохим» входит в фармацевтический кластер особой ОЭЗ Москвы, который в 2022 году вошел в число лидеров по объемам выручки.