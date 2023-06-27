ВТБ органически упал, но удержался в рамках

Чистая прибыль ВТБ в мае по МСФО составила 32 млрд руб., что почти вдвое ниже апрельского результата, говорится в материалах банка.

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил снижение майской прибыли тем, что результаты мая являются органическими и уже не включают таких разовых эффектов, как консолидация РНКБ и переоценка открытой валютной позиции.

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«По итогам пяти месяцев будет чистая прибыль 240,5 млрд руб., а если суммировать апрельские и майские результаты, то по итогам двух из трех месяцев второго квартала чистая прибыль будет достигать 93,8 млрд руб.», — сказал Пьянов.

По его словам, полученный результат не оставляет сомнений, что по итогам года банк выйдет на прибыль в 400 млрд руб., как и прогнозировалось ранее.

Чистый процентный доход банка за январь—май составил 297,3 млрд руб. при показателе чистой процентной маржи на уровне 3,1%; чистый комиссионный доход — 78,3 млрд руб. Расходы на создание резервов достигли 67,4 млрд руб. при стоимости риска 0,9%, операционные расходы — 140,2 млрд руб.

Объем активов ВТБ за 5 месяцев увеличился на 7%, до 26,1 трлн руб. Розничный кредитный портфель повысился на 7,3%, до 6 трлн руб., корпоративный — на 7,5%, до 12,6 трлн руб.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов расценил результаты ВТБ как в целом неплохие, хотя и вполне ожидаемые, отметив при этом, что доходы по основным направлениям деятельности остаются устойчиво высокими, а стоимость риска в значительной степени нормализовалась.

По оценкам старшего аналитика Альфа-Банка Евгения Кипниса, в ближайшие месяцы чистая прибыль банка продолжит снижаться до 20—25 млрд руб. в месяц.

На опубликованной отчетности акции ВТБ выросли на 0,4% относительно вчерашнего закрытия, в то время как большинство «голубых фишек» торговалось в «красной» зоне. Однако затем по многим бумагам начался рост, но акции ВТБ в цене практически не меняются. Техническая картина по ним пока «медвежья» — с 14 июня акция торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. На дневном графике прорисовывается фигура технического анализа «двойная вершина» с пиками 24 мая и 13 июня — ее реализация обещает ускорить снижение.

Вместе с тем средне- и долгосрочным инвесторам Додонов рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,029 руб. Это подразумевает рост бумаги примерно на 32% к нынешней цене.