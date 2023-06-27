Юань vs доллар: китаец пропустил удар, но до гонга еще далеко

В четверг и пятницу в КНР, Гонконге и на Тайване биржи были закрыты из-за Праздника драконьих лодок – и понедельник для континентального рынка юаня оказался тяжелым. На первых после длинных выходных торгах в Шанхае китайская валюта упала на 0,9%, до 7,2380 за доллар – это семимесячный минимум.

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С апреля, когда за доллар США давали 6,87 юаней, его курс не только вырос на 5,4%, но и преодолел ключевой рубеж 7. Считается, что китайские власти предпочитают видеть пару USD/CNY ниже этой отметки.

Теперь же курс доллара к юаню уже приближается к пиковым уровням октября–ноября прошлого года (максимум был 7,3285 юаней).

Семь месяцев назад долгий период волатильности активов, связанных с КНР, сменился всплеском покупок и юаня, и китайских акций.

Причиной были признаки отхода Китая от политики нулевой терпимости к ковиду. Но аналитики еще тогда предупреждали, что юань продолжит рост лишь в случае, если Пекину удастся обеспечить устойчивое восстановление темпов роста экономики. А вот с этим-то сейчас и вышла проблема.

Вчера S&P Global снизил прогноз экономического роста Китая в этом году и теперь ожидает, что рост составит 5,2%, а не 5,5%. Эксперты холдинга ссылаются на слабое доверие потребителей и проблемы на рынке жилья. Ранее снизил аналогичные прогнозы и ряд крупных инвестиционных банков, в частности Goldman Sachs.

И сейчас ситуация обратна осенней. Не только валюта, но и китайские фондовые индексы снижаются. Так, Shanghai Composite упал вчера на 1,48%, а от майского максимума – на 7,8%.

При этом разница в ставках с США растет. Народный банк Китая 20 июня объявил о снижении базовой ставки с 3,65% до 3,55%. С одной стороны, это недостаточно сильное снижение для того, чтобы без дополнительных масштабных мер поддержки взбодрить экономику. С другой – это все-таки увеличило разрыв доходностей между странами.

Сейчас ставка в США 5–5,25%, и спикеры ФРС все убедительнее намекают на еще два повышения – то есть, до 5,5–5,75%. В ЕЦБ и ряде других стран ставки тоже продолжают повышать.

«В ближайшее время юань может еще больше ослабеть, поскольку центральные банки развитых стран настроены более “ястребино”, а восстановление роста в Китае будет медленнее, чем ожидалось, особенно в отсутствие более сильных стимулов, – заявила вчера Bloomberg стратег Standard Chartered Бекки Лю. – Юань может упасть примерно до 7,3 за доллар, но к концу третьего или четвертого квартала мы видим возможности для его стабилизации и частичного восстановления позиций.»

Как отметила вчера Asia Times, обесценивание юаня вызвало широкие дебаты в китайском интернете о том, не сыграло ли здесь свою роль продвижение Пекином юаня на мировой рынок. Здесь утверждают, что Бразилия, Аргентина, Россия и прочие страны, которые начали принимать платежи в юанях за свой экспорт в Китай, якобы продают китайскую валюту.

Как бы то ни было, Китай, похоже, не намерен давать возможность процессу ослабления юаня зайти слишком далеко. Некоторые увидели признаки недовольства ситуацией в срединном курсе Народного банка Китая, установленном на понедельник (7,2056). По оценкам Bloomberg, в этом году он еще не превышал настолько ожидания рынка.

Но был у Bloomberg и еще более веский аргумент. Как сообщили трейдеры, пожелавшие не называть себя, вчера во второй половине дня государственные китайские банки начали активно продавать доллар США против юаня. Так что 7,3 можно и не дождаться.

