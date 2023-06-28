Адвокат: зампреду Юго-Восточного Сбера могут переквалифицировать статью

Заместителю председателя Юго-Восточного Сбера Ирине Ткаченко могут переквалифицировать статью с контрабанды на административное правонарушение. Такое мнение высказал в разговоре с «Экспертом» адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев.

Ранее зампреда регионального Сбера задержали на таможне Турции за незадекларированное золотое кольцо с бриллиантом общей стоимостью почти три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде.

Покупала ли женщина ювелирное изделие за рубежом или это была ее личная вещь — еще предстоит узнать. По мнению Вячеслава Леонтьева, нужно разбираться в обстоятельствах дела и учитывать наличие умысла гражданина. «Для того, чтобы давать оценку, необходимо знать обстоятельства. Но у нас были похожие истории, и мы добивались перевода в административное производство. Здесь вопрос – наличия умысла и иных обстоятельств», — сказал адвокат.

По его словам, в практике есть случаи, когда аналогичные проступки переквалифицировали в административное правонарушение с уплатой штрафа. «Для уголовного наказания все-таки нужен ряд факторов. И дальше мы добивались применения штрафа, а не конфискации предмета. Но повторюсь, что оценку действий конкретного гражданина можно давать тогда, когда изучены все обстоятельства дела», — отметил Леонтьев.

Собеседник «Эксперта» также призвал россиян, выезжающих за границу, к внимательности. Через таможенную границу России нельзя вывозить предметы стоимостью свыше 10 тысяч долларов. А если человек покидает страну даже на время с какими-то драгоценностями, их необходимо задекларировать.